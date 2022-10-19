ПЦУ разрешила епархиям отмечать Рождество 25 декабря
Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании Священного синода 18 октября разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря 2022 года.
В решении №19 О возможности свершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года отмечается, что ПЦУ приняла к сведению “обострение в публичном пространстве календарных споров”.
– Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения, – говорится в документе.
Причем участникам такого богослужения в этот день разрешили не поститься.