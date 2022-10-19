ПЦУ разрешила епархиям отмечать Рождество 25 декабря

Октябрь, 19 в 10:39

Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании Священного синода 18 октября разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря 2022 года.

В решении №19 О возможности свершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года отмечается, что ПЦУ приняла к сведению “обострение в публичном пространстве календарных споров”.

– Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения, – говорится в документе.

Причем участникам такого богослужения в этот день разрешили не поститься.