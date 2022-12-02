Свято-Успенська Києво-Печерська лавра перейшла до складу ПЦУ

Грудень, 02 в 19:29

Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстровано як монастир у складі Православної церкви України.

Про це у Facebook повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Відповідні дані внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

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Рішення про створення у складі ПЦУ релігійної організації – чоловічого монастиря Свято-Успенська Києво-Печерська лавра – було ухвалене під час засідання Священного Синоду ще у травні 2022 року.

Тоді митрополиту Епіфанію доручили звернутися до Кабміну з проханням надати один із храмів Києво-Печерської лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

– Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври. Також рішенням Синоду блаженнійший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу, – зазначив Євстратій Зоря.

Зазначимо, що донедавна усі храми комплексу Києво-Печерської лаври контролювалися УПЦ МП.