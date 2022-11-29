Ноябрь, 29 в 18:18

Ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 ноября.

По его словам, сегодня в Кабмине нет иллюзий, что российские террористы продолжат обстрелы энергетической инфраструктуры зимой.

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— Их цель — заморозить Украину и совершить очередной геноцид украинского народа. Сделать то же, что коммунистический режим делал 90 лет назад, когда устроил в Украине Голодомор. Однако теперь мы не безоружны, мы не одни, и мы не сдадимся под ударами врага, — сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что несмотря на постоянные обстрелы энергосистемы, она остается целостной.

На сегодня уже заживлены все регионы Украины, кроме Херсонской области, а сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% от потребностей в потреблении, а 30% — дефицит, который корректируется ограничениями потребления.

— Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном запитке критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день, — заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, ответственными за поставку электроэнергии непосредственно потребителям являются распределительные компании, а именно — облэнерго. Именно они сейчас определяют, по каким графикам чередовать эту поставку.

— Работает это следующим образом. Укрэнерго доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций. Далее уже облэнерго определяют — кого они выключат, чтобы придерживаться установленных лимитов, — пояснил глава правительства.

Премьер рассказал, что сегодня перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные НЭК Укрэнерго лимиты, поскольку именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Соответственно, говорит Шмыгаль, не допустимо, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, когда в других свет есть круглосуточно.

Он также призвал местные власти объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, а также с какими объектами критической инфраструктуры они связаны.

Денис Шмыгаль говорит, что сегодня есть два ключевых компонента, чтобы ситуация улучшилась: мощная противовоздушная оборона, которая способна защитить небо, и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования.

— Относительно ПВО. За последний месяц есть существенный прогресс. Прежде всего благодаря поставке современных западных систем. При лидерстве президента Владимира Зеленского мы постоянно ведем переговоры с нашими западными партнерами об увеличении этих поставок, — сказал он.

Что касается ремонтов и поставок дополнительного энергооборудования, то сейчас в Европе практически нет государств, которые бы не помогали Украине в этом направлении, говорит премьер.

— Вчера мы уделили особое внимание этому вопросу в разговоре с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Например, только Литва передала нам 114 трансформаторов. Другие страны выделяют средства и оборудование, чтобы помочь Украине пережить зиму. Важную поддержку оказывает не только Европа, но и США, Канада и Япония, — заявил глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования является чрезвычайно сложным технологическим процессом, который в мирное время мог занимать много месяцев.

— Сегодняшнее время не мирное, а потому стараемся месяцы превратить в недели, а недели — в дни. Тысячи энергетиков для этого работают ежедневно и каждую ночь, — сказал он.

Он также рассказал о Пункты несокрушимости, из которых почти тысячу открыли на территории Государственных служб по чрезвычайным ситуациям. Сегодня в правительстве работают, чтобы каждый такой пункт обеспечить спутниковой связью Starlink.

— Сейчас Правительство ведет переговоры о возможности купить новую большую партию из тысяч Starlink для Украины. Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций, — сказал он.

Кроме ГСЧС, подобные пункты открывает и ответственный бизнес, говорит Шмыгаль.

Еще один важный аспект подготовки к зиме — это достаточное количество энергетических ресурсов. В зиму мы входим с 14 млрд куб. м газа в наших хранилищах и с 1,3 млн тонн угля на складах. Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму, заверил он.

По его словам, в Минэкономики не предусматривают на топливо, несмотря на увеличение импорта дизельных и бензиновых генераторов.