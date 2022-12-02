Грудень, 02 в 19:05

В Україні тривають екстрені та аварійні вимкнення електроенергії, проте в окремих регіонах обленерго запровадили стабілізаційні графіки відключення світла.

Наприклад, у Києві, як і раніше, тривають аварійні відключення світла. Водночас у Дніпропетровській області частина міста має стабілізаційні вимкнення електроенергії, а частина – аварійні.

Втім обленерго Закарпатської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Тернопільської та Львівської областей оприлюднили графіки планових відключень.

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Де та коли не буде світла 3 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Закарпатська область

Закарпаттяобленерго опублікувало нові графіки вимкнень електроенергії на 3 грудня.

Графіки знеструмлення, а також адреси та час відключень можна подивитись за цим посиланням.

Крім того, в окремих населених пунктах області можуть діяти аварійні відключення, з переліком яким можна ознайомитись за цим посиланням.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго продовжують діяти графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії, що стосуються міста Запоріжжя та Запорізького району (територіях Запорізької області, підконтрольних Україні).

Графіки застосовуються у випадку необхідності за розпорядженням оператора НЕК Укренерго у разі виникнення загрози розбалансування єдиної енергосистеми України.

Після надходження розпорядження від Укренерго та оприлюднення відповідного попередження на офіційному сайті ПАТ Запоріжжяобленерго відключаються споживачі зазначеної черги.

Тривалість відключення – 3-4 години, за температури зовнішнього середовища нижче -10°С – не більше 2 годин.

Після завершення вищезазначеного періоду часу черга №1 споживачів вмикається, вимикається черга №2. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається увімкнення черги №2 та відключення черги №3.

Такі дії можуть повторюватися до стабілізації єдиної енергосистеми.

У Запоріжжяобленерго додали, що можливі зміни у чередуванні черг, а саме: відключення можуть починатися із черги №2, далі – №3, потім – №1.

З переліком адрес у чергах можна ознайомитись за цим посиланням.

Харківська область

На сайті Харківобленерго раніше був опублікований графік погодинних відключень світла у Харківській області, який діє з 28 листопада до 4 грудня.

Графік налічує 12 черг із погодинними відключеннями:

1 черга 14:00 — 17:00

2 черга 15:00 — 18:00

3 черга 17:00 — 20:00

4 черга 18:00 — 21:00

5 черга 19:00 — 22:00

6 черга 07:00 — 10:00

7 черга 08:00 — 11:00

8 черга 09:00 — 12:00

9 черга 10:00 — 13:00

10 черга 11:00 — 14:00

11 черга 12:00 — 15:00

12 черга 13:00 — 16:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Операторами Дніпро та області є Yasno та ДТЕК Дніпровські електромережі.

ДТЕК повідомляє, що стабілізаційні графіки в регіоні наразі не діють, тому зі станом подачі електроенергії, якими оперує енергокомпанія можна дізнатись за цим посиланням.

Водночас графіки Yasno для Дніпра та окремих населених пунктів області можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оприлюднили оновлений графік відключень, розподілений на три групи.

Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Погодинні вимкнення світла застосовуватимуться виключно за вказівкою диспетчера, яким є Укренерго. Це відбуватиметься в разі необхідності збалансування української енергосистеми.

Графік знеструмлень можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Львівська область

Львівобленерго повідомило, що стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів.

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Графік електропостачання для споживачів Львівобленерго розбитий на три групи споживачів, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Вінницька, Волинська, Житомирська та Івано-Франківська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 3 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Вінницяобленерго, Житомиробленерго та Прикарпаттяобленерго.