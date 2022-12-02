Оправдывал захват Крыма: митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении

Декабрь, 02 в 13:19

Бывшему руководителю Кировоградской епархии УПЦ (МП) сообщили о подозрении в подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым, – говорится в сообщении.

Так, митрополит получал указания из Москвы посредством письменных циркуляров и во время личных встреч на территории России.

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В церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в российских типографиях.

В ней российские “авторы” подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

С помощью обысков на территории епархии удалось найти большое количество вражеских печатных материалов, а также документы с доказательствами переписки с московскими “кураторами”.

Выводы независимой экспертизы, инициированной СБУ, свидетельствуют о том, что преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

– На основании собранной доказательной базы ему поставлено подозрение по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, – отметили в СБУ.

Сообщается, что досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения продолжается.