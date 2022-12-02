Декабрь, 02 в 12:59

Учитывая последние события вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ее связи с Русской православной церковью и уголовные дела, открытые СБУ против духовенства УПЦ, кажется, что уже ничто не сможет спасти эту церковь от широкого общественного осуждения.

Об этом в интервью программе Факты ICTV рассказала доктор философских наук, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филиппович.

По ее словам, сейчас все карты открыты.

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– Это, знаете, накапливалось годами. Я прекрасно понимаю, что в церкви есть люди, искренне верящие в Бога, служащие Богу, являющиеся образцом христианского милосердия, справедливости. Но многое о церкви говорят ее главы – то есть руководители. С руководителями в этой церкви после смерти митрополита Владимира (Сабадана) очевидно не задалось, — говорит Людмила Филиппович.

Религиовед убеждена – не может быть ситуации, когда на твою страну нападает враг, а ты не знаешь, как бы усесться и усидеть на двух стульях.

И здесь возникает выбор: либо занять государственную позицию и защищать интересы страны, либо продолжать духовные и персональные связи с церковью страны-террориста.

— Ты либо занимаешь позицию и защищаешь интересы своего государства, либо продолжаешь эти духовные, евхаристические, организационные, личностные и персональные связи с церковью, находящейся на территории страны-агрессора. Этой церкви неоднократно, знаете, показывали, разъясняли, что в такой ситуации так поступать нельзя. И хочу сказать, что ко многим удалось достучаться, — подчеркнула религиовед.

Как аргумент вице-президент Украинской ассоциации религиоведов приводит информацию о переходах приходов из УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ).

По ее данным, с 24 февраля из-под юрисдикционного подчинения УПЦ МП к ПЦУ уже перешли почти 700 приходов.

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Однако общая ситуация в Украинской православной церкви, по мнению Людмилы Филиппович, кризисная. И, кстати, так думают и сами руководители церкви.

— Потому что скандалы последних дней, которые выяснились после обысков, сделанных и в Киево-Печерской лавре, и в частности в Черновицкой митрополии, говорят о том, что церковь находится в страшном состоянии. Я бы сказала: она теряет моральный авторитет. Она превратилась, как сказал один из моих студентов: МП – малое предприятие, в предприятие, которое занимается не предоставлением духовных услуг, не оберегом человеческих душ, не опекой тех жаждущих людей, которым нужна помощь. А просто, знаете, как служба предоставления услуг. Ну вот надо крестить, надо отпеть, а все это делается в церкви за деньги, – отметила доктор философских наук.

Людмила Филиппович отмечает: церковь неоднократно переживала такие периоды, но это заканчивалось для церкви очень и очень грустно.

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Именно поэтому не хочется, чтобы миллионы украинцев, идентифицирующих себя и связывающих с Украинской православной церковью, остались без духовного руководства.

Людмила Филиппович считает, что в настоящее время многие православные находятся прямо в страшном состоянии разочарования.

– Я не знаю, как эта церковь выйдет из этого страшного кризиса. Будут ли приняты какие-либо решения? Или, как всегда – все, знаете, спустится на тормозах: где-то кому-то занесут, прояснят, попросят, убедят, и будем мы жить с этой опухолью еще много-много лет, – заметила религиовед.

Людмила Филиппович обращает внимание, что прекратить деятельность религиозной организации можно только в результате ее самороспуска или по решению суда. Но юридическими лицами у нас, согласно законодательству, являются не сама УПЦ или любая другая церковь, а именно приходы. То есть – низовые звенья, состоящие из священников на местах и ​​верующих.

Поэтому, даже если Верховная Рада примет закон о запрете Русской православной церкви и связанных с ней организаций – вопрос в другом: будет ли он выполняться?

Несмотря на это, сегодня Россия воспринимает Украинскую православную церковь как органическую часть своей церкви, считает доктор философских наук.

— Поэтому я не знаю, какие аргументы УПЦ может найти, чтобы убедить всех в том, что они автономны и независимы, почти автокефальны. Связи все равно сохранились. Ну и что, что вы не ездите на синоды в Москву. В Москву сейчас не только на синоды не ездят. Даже политические деятели не ездят, к родственникам никого не пускают. Дело ведь не в этом. А дело в том: какими документами вы руководствуетесь в своей деятельности, – сказала Людмила Филиппович.

Она рассказала, что на соборе 27 мая ссылались на грамоту, полученную от Алексия II (бывшего патриарха Московского и всея Руси, – Ред.). И в этой грамоте первыми строчками написано, что УПЦ является частью РПЦ.

– И попробуйте теперь возразить. Или они не дочитали или не доработали эти вещи. Вы можете заявлять все, что угодно. Но ведь мы видим не только по словам, но и мы судим по действиям, — подчеркнула Филиппович.

Людмила Филиппович указывает, что в настоящее время в УПЦ уже признают в Украине не гражданскую войну, а агрессивную войну со стороны России. Также в храмах отпевают погибших воинов и рассказывают о верующих Украинской православной церкви, которые ныне на передовой защищают Украину.

Однако общий настрой в церкви не изменился, особенно среди ее руководства.

– Они 70 лет были воспитаны, взлелеяны именно вот в московской традиции, именно вот в доктрине этого “русского мира”. Они до сих пор Украину воспринимают как вторичное государство. Украинский язык для них тоже, знаете, является такой помесью русского и польского. Они абсолютно повторяют все нарративы, которые заложены в доктрину “русского мира”. Ну, и так как им не хватило восемь лет этой войны, а тем более вот девять месяцев — ну значит, это неисправимо, это уже невозможно изменить. Они с этим, наверное, должны и уйти из этой жизни, — подчеркнула Людмила Филиппович.

И все же, по мнению вице-президента Украинской ассоциации религиоведов, шансы выйти из этого кризиса у УПЦ есть.

Религиовед надеется на часть духовенства, осознающую и нынешнюю ситуацию, и место и роль церкви в государстве, которое воюет за свою независимость.

– Дело в том, что церковь – это как монархия. Там очень жесткая дисциплина. И вы понимаете, что этот же самый Онуфрий, или Антоний. Если вы скажете слово против него — так далеко вас зашлет, что вы и не будете знать название того населенного пункта, где будете создавать новый приход и заботиться о верующих УПЦ, — считает религиовед Людмила Филиппович.

Доктор философских наук также вспоминает историю мировой религии и сравнивает с нынешним временем.

– Раньше, когда хотели кого-то из епископов или лидеров церкви отметить – говорили: Иоанн Златоуст или Василий Великий. А сейчас говорим – Паша Мерседес. Понимаете, как поменялись акценты? То есть раньше мы в людях ценили мудрость, правильность решения, справедливость, милосердие. А сегодня что мы ценим? Богатство! Власть, унижение других. Мы же знаем, кто такой Паша Мерседес, – говорит Филиппович.

Такой кризис точно не нужен Украине и украинцам.

Религиовед убеждена, что в нынешней ситуации нужно всем объединиться и побеждать врага не только на передовой, но и единственным духовным фронтом идти против России и “русского мира” внутри Украины. Ибо “пятая колонна” до сих пор действует и влияет через церковь на украинцев.

Людмила Филиппович рассказала, что приходская жизнь Украинской православной церкви не изменилась: службу проводят на церковнославянском языке; вся литература – ​​русскоязычная. Единственная книга, которую довелось увидеть в одном приходе на украинском – о вреде Киевского патриархата и патриарха Филарета.

И за время войны ничего не изменилось – за девять месяцев ни одну книгу с той полочки в приходе не забрали и не заменили украиноязычной.

Напомним, что СБУ во вторник, 22 ноября, провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Обыски провели с целью не допустить ее использования как средоточия “русского мера”, а также для проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства вражеских ДРГ, иностранных граждан и хранения оружия.

СБУ провела обыски на территории Мукачевской епархии УПЦ МП.

Также СБУ проверила монахинь монастыря УПЦ МП в Закарпатье.