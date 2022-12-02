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Факты / Україна / Общество

Церковь по оказанию услуг. Религиовед Людмила Филиппович рассказала, есть ли шансы у УПЦ МП выйти из кризиса

Марта Бондаренко, редактор ленты Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент
Онуфрій УПЦ

Учитывая последние события вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ее связи с Русской православной церковью и уголовные дела, открытые СБУ против духовенства УПЦ, кажется, что уже ничто не сможет спасти эту церковь от широкого общественного осуждения.

Об этом в интервью программе Факты ICTV рассказала доктор философских наук, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филиппович.

По ее словам, сейчас все карты открыты.

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– Это, знаете, накапливалось годами. Я прекрасно понимаю, что в церкви есть люди, искренне верящие в Бога, служащие Богу, являющиеся образцом христианского милосердия, справедливости. Но многое о церкви говорят ее главы – то есть руководители. С руководителями в этой церкви после смерти митрополита Владимира (Сабадана) очевидно не задалось, — говорит Людмила Филиппович.

Религиовед убеждена – не может быть ситуации, когда на твою страну нападает враг, а ты не знаешь, как бы усесться и усидеть на двух стульях.

И здесь возникает выбор: либо занять государственную позицию и защищать интересы страны, либо продолжать духовные и персональные связи с церковью страны-террориста.

— Ты либо занимаешь позицию и защищаешь интересы своего государства, либо продолжаешь эти духовные, евхаристические, организационные, личностные и персональные связи с церковью, находящейся на территории страны-агрессора. Этой церкви неоднократно, знаете, показывали, разъясняли, что в такой ситуации так поступать нельзя. И хочу сказать, что ко многим удалось достучаться, — подчеркнула религиовед.

Как аргумент вице-президент Украинской ассоциации религиоведов приводит информацию о переходах приходов из УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ).

По ее данным, с 24 февраля из-под юрисдикционного подчинения УПЦ МП к ПЦУ уже перешли почти 700 приходов.

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Однако общая ситуация в Украинской православной церкви, по мнению Людмилы Филиппович, кризисная. И, кстати, так думают и сами руководители церкви.

— Потому что скандалы последних дней, которые выяснились после обысков, сделанных и в Киево-Печерской лавре, и в частности в Черновицкой митрополии, говорят о том, что церковь находится в страшном состоянии.

Я бы сказала: она теряет моральный авторитет. Она превратилась, как сказал один из моих студентов: МП – малое предприятие, в предприятие, которое занимается не предоставлением духовных услуг, не оберегом человеческих душ, не опекой тех жаждущих людей, которым нужна помощь. А просто, знаете, как служба предоставления услуг. Ну вот надо крестить, надо отпеть, а все это делается в церкви за деньги, – отметила доктор философских наук.

Людмила Филиппович отмечает: церковь неоднократно переживала такие периоды, но это заканчивалось для церкви очень и очень грустно.

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Именно поэтому не хочется, чтобы миллионы украинцев, идентифицирующих себя и связывающих с Украинской православной церковью, остались без духовного руководства.

Людмила Филиппович считает, что в настоящее время многие православные находятся прямо в страшном состоянии разочарования.

– Я не знаю, как эта церковь выйдет из этого страшного кризиса. Будут ли приняты какие-либо решения? Или, как всегда – все, знаете, спустится на тормозах: где-то кому-то занесут, прояснят, попросят, убедят, и будем мы жить с этой опухолью еще много-много лет, – заметила религиовед.

Людмила Филиппович обращает внимание, что прекратить деятельность религиозной организации можно только в результате ее самороспуска или по решению суда. Но юридическими лицами у нас, согласно законодательству, являются не сама УПЦ или любая другая церковь, а именно приходы. То есть – низовые звенья, состоящие из священников на местах и ​​верующих.

Поэтому, даже если Верховная Рада примет закон о запрете Русской православной церкви и связанных с ней организаций – вопрос в другом: будет ли он выполняться?

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Несмотря на это, сегодня Россия воспринимает Украинскую православную церковь как органическую часть своей церкви, считает доктор философских наук.

— Поэтому я не знаю, какие аргументы УПЦ может найти, чтобы убедить всех в том, что они автономны и независимы, почти автокефальны. Связи все равно сохранились. Ну и что, что вы не ездите на синоды в Москву. В Москву сейчас не только на синоды не ездят. Даже политические деятели не ездят, к родственникам никого не пускают. Дело ведь не в этом. А дело в том: какими документами вы руководствуетесь в своей деятельности, – сказала Людмила Филиппович.

Она рассказала, что на соборе 27 мая ссылались на грамоту, полученную от Алексия II (бывшего патриарха Московского и всея Руси, – Ред.). И в этой грамоте первыми строчками написано, что УПЦ является частью РПЦ.

– И попробуйте теперь возразить. Или они не дочитали или не доработали эти вещи. Вы можете заявлять все, что угодно. Но ведь мы видим не только по словам, но и мы судим по действиям, — подчеркнула Филиппович.

Людмила Филиппович указывает, что в настоящее время в УПЦ уже признают в Украине не гражданскую войну, а агрессивную войну со стороны России. Также в храмах отпевают погибших воинов и рассказывают о верующих Украинской православной церкви, которые ныне на передовой защищают Украину.

Однако общий настрой в церкви не изменился, особенно среди ее руководства.

– Они 70 лет были воспитаны, взлелеяны именно вот в московской традиции, именно вот в доктрине этого “русского мира”. Они до сих пор Украину воспринимают как вторичное государство. Украинский язык для них тоже, знаете, является такой помесью русского и польского. Они абсолютно повторяют все нарративы, которые заложены в доктрину “русского мира”. Ну, и так как им не хватило восемь лет этой войны, а тем более вот девять месяцев — ну значит, это неисправимо, это уже невозможно изменить. Они с этим, наверное, должны и уйти из этой жизни, — подчеркнула Людмила Филиппович.

И все же, по мнению вице-президента Украинской ассоциации религиоведов, шансы выйти из этого кризиса у УПЦ есть.

Религиовед надеется на часть духовенства, осознающую и нынешнюю ситуацию, и место и роль церкви в государстве, которое воюет за свою независимость.

– Дело в том, что церковь – это как монархия. Там очень жесткая дисциплина. И вы понимаете, что этот же самый Онуфрий, или Антоний. Если вы скажете слово против него — так далеко вас зашлет, что вы и не будете знать название того населенного пункта, где будете создавать новый приход и заботиться о верующих УПЦ, — считает религиовед Людмила Филиппович.

Доктор философских наук также вспоминает историю мировой религии и сравнивает с нынешним временем.

– Раньше, когда хотели кого-то из епископов или лидеров церкви отметить – говорили: Иоанн Златоуст или Василий Великий. А сейчас говорим – Паша Мерседес. Понимаете, как поменялись акценты? То есть раньше мы в людях ценили мудрость, правильность решения, справедливость, милосердие. А сегодня что мы ценим? Богатство! Власть, унижение других. Мы же знаем, кто такой Паша Мерседес, – говорит Филиппович.

Такой кризис точно не нужен Украине и украинцам.

Религиовед убеждена, что в нынешней ситуации нужно всем объединиться и побеждать врага не только на передовой, но и единственным духовным фронтом идти против России и “русского мира” внутри Украины. Ибо “пятая колонна” до сих пор действует и влияет через церковь на украинцев.

Людмила Филиппович рассказала, что приходская жизнь Украинской православной церкви не изменилась: службу проводят на церковнославянском языке; вся литература – ​​русскоязычная. Единственная книга, которую довелось увидеть в одном приходе на украинском – о вреде Киевского патриархата и патриарха Филарета.

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И за время войны ничего не изменилось – за девять месяцев ни одну книгу с той полочки в приходе не забрали и не заменили украиноязычной.

Напомним, что СБУ во вторник, 22 ноября, провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Обыски провели с целью не допустить ее использования как средоточия “русского мера”, а также для проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства вражеских ДРГ, иностранных граждан и хранения оружия.

СБУ провела обыски на территории Мукачевской епархии УПЦ МП.

Также СБУ проверила монахинь монастыря УПЦ МП в Закарпатье.

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