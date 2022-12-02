Виправдовував захоплення Криму: митрополиту УПЦ (МП) повідомили про підозру

Грудень, 02 в 13:19

Колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) повідомили про підозру у підривній діяльності проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим, – йдеться в повідомленні.

Так, митрополит отримував вказівки з Москви у вигляді письмових циркулярів і під час особистих зустрічей на території Росії.

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Зазначається, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в російських типографіях.

В ній російські “автори” ставили під сумнів українську державність та вихваляли кремлівський режим.

За допомогою обшуків на території єпархії вдалось знайти велику кількість ворожих друкованих матеріалів, а також – документи з доказами листування з московськими “кураторами”.

Висновки незалежної експертизи, ініційованої СБУ, свідчать про те, що злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

– На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, – зазначили в СБУ.

Повідомляється, що досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення триває.