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Факты / Україна

Оправдывает агрессию РФ: бывшего украинского телеведущего будут судить за госизмену

Валентина Чорна, редактор ленты
Юрій Кот
Фото: Офис президента

Бывшего украинского телеведущего будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Следователи установили, что до 2014 года обвиняемый работал ведущим на украинских телерадиоканалах.

Во время Революции Достоинства проводил киевский Антимайдан, затем переехал на постоянное место жительства в Россию.

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В Москве начал работу на государственном телеканале как журналист, освещая события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе.

— В созданном им Telegram-канале освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах в пророссийском направлении. На своих страницах в социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины, — говорится в сообщении.

В информационном пространстве РФ обвиняемого называют политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, лидером движения Российских украинцев, а недавно — военным экспертом.

В офисе генпрокурора имени телеведущего не называют. Впрочем, по данным СМИ, речь идет о Юрии Коте, являющемся уроженцем Житомира.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 12). 110, ч. 2 ст.436-2 УК Украины).

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Источник: Офис генпрокурора
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