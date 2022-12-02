Грудень, 02 в 18:06

Колишнього українського телеведучого судитимуть за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Слідчі встановили, що до 2014 року обвинувачений працював ведучим на українських телерадіоканалах.

Під час Революції Гідності проводив київський Антимайдан, потім переїхав на постійне місце проживання до Росії.

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В Москві почав роботу на державному телеканалі як журналіст, висвітлюючи події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі.

– У створеному ним Telegram-каналі висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів у проросійському спрямуванні. На власних сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України, – йдеться у повідомленні.

В інформаційному просторі РФ обвинуваченого називають політологом, деканом факультету медіакомунікацій, лідером руху Російських українців, а віднедавна – військовим експертом.

В Офісі генпрокурора імені телеведучого не називають. Втім, за даними ЗМІ, йдеться про Юрія Кота, який є уродженцем Житомира.

Прокурори Київської обласної прокуратури вже направили до суду обвинувальний акт за фактами державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).