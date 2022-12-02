Ткаченко о скандале в эфире Дождя: Когда мир поймет, что “хорошие” и “плохие” россияне одинаковы?

Декабрь, 02 в 17:21

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал слова ведущего российского телеканала Дождь о якобы помощи российским военным в войне против Украины.

— Когда “хорошие россияне” помогают “плохим россиянам” — может ли мир понять, наконец, что все они одинаковы? ТК Дождь обеспечивает всем необходимым оккупантов, которым некомфортно воевать на нашей земле, — написал Ткаченко в Telegram-канале.

Министр также опубликовал видео с отрывком эфира ТК Дождь от 1 декабря, которое ранее распространилось в социальных сетях.

В нем ведущий телеканала Дождь призвал зрителей сообщать редакции о проблемах мобилизованных.

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Он также выразил надежду на то, что канал смог помочь “многим военнослужащими, например, с оснащением и элементарными удобствами на фронте”.

После резонанса в социальных сетях главный редактор Дождя Тихон Дзядко написал в Telegram, что сказанное ведущим было неправильно истолковано.

Дзядко сказал, что ТК Дождь “не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии на фронте или за его пределами”.

Позже, в пятницу, в эфире телеканала Дождь заявили, что прекратили сотрудничество с журналистом, допустившим ненадлежащие высказывания.

2 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал Дождь на €10 тыс. за карту, где Крым входит в состав РФ.