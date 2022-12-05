Декабрь, 05 в 18:40

Служба безопасности Украины разоблачила так называемого вице-мера оккупационной администрации в Донецкой области, которая отвечала за депортацию жителей Мариуполя и Волновахи в Россию.

— Служба безопасности продолжает разоблачать преступления предателей и коллаборантов, которые находятся во временно оккупированных районах Востока и Юга Украины, — отмечают в СБУ.

Во время следоватвенно-оперативных действий правоохранители задокументировали незаконную деятельность так называемой замглавы администрации города Чистяково (бывш. Торез).

Предательница выполняла задачи Кремля и депортировала жителей оккупированных районов Донецкой области в Российскую Федерацию.

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Она организовала в городе транзитный перевалочный пункт, который использовали для принудительной депортации украинцев в отдаленные и заброшенные депрессивные регионы России, например, в Дальний Восток и Восточную Сибирь.

Впоследствии захватчики ее назначили управделами местной оккупационной администрации, а затем перевели в оккупационную администрацию Чистяково.

По данным следствия, женщина является жительницей Енакиево и в 2016 году присоединилась к так называемой ДНР.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили приспешнице захватчиков о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), и участии в террористической группе или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) Уголовного кодекса Украины.

Во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донбасса.

Однако сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины, отмечают в Службе безопасности.

Расследование вели работники управления СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуратуры.