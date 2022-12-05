Депортировала мариупольцев в Сибирь: СБУ разоблачила предательницу
Служба безопасности Украины разоблачила так называемого вице-мера оккупационной администрации в Донецкой области, которая отвечала за депортацию жителей Мариуполя и Волновахи в Россию.
— Служба безопасности продолжает разоблачать преступления предателей и коллаборантов, которые находятся во временно оккупированных районах Востока и Юга Украины, — отмечают в СБУ.
Во время следоватвенно-оперативных действий правоохранители задокументировали незаконную деятельность так называемой замглавы администрации города Чистяково (бывш. Торез).
Предательница выполняла задачи Кремля и депортировала жителей оккупированных районов Донецкой области в Российскую Федерацию.
Она организовала в городе транзитный перевалочный пункт, который использовали для принудительной депортации украинцев в отдаленные и заброшенные депрессивные регионы России, например, в Дальний Восток и Восточную Сибирь.
Впоследствии захватчики ее назначили управделами местной оккупационной администрации, а затем перевели в оккупационную администрацию Чистяково.
По данным следствия, женщина является жительницей Енакиево и в 2016 году присоединилась к так называемой ДНР.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили приспешнице захватчиков о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), и участии в террористической группе или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) Уголовного кодекса Украины.
Во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донбасса.
Однако сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины, отмечают в Службе безопасности.
Расследование вели работники управления СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве прокуратуры.