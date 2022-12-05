Грудень, 05 в 18:40

Служба безпеки України викрила так званого віцемера окупаційної адміністрації на Донеччині, яка відповідала за депортацію мешканців Маріуполя і Волновахи до Росії.

– Служба безпеки продовжує викривати злочини зрадників і колаборантів, які перебувають у тимчасово окупованих районах Сходу і Півдня України, – наголошують в СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці задокументували незаконну діяльність так званої заступниці глави адміністрації міста Чистякове (колиш. Торез).

Зрадниця виконувала завдання Кремля і депортувала мешканців окупованих районів Донецької області до Російської Федерації.

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Вона організувала у місті транзитний перевалковий пункт, який використовували для примусової депортації українців до віддалених і занедбаних депресивних регіонів Росії, наприклад, до Далекого Сходу та Східного Сибіру.

Згодом загарбники її призначили керівницею справами місцевої окупаційної адміністрації, а потім перевели до окупаційної адміністрації Чистякового.

За даними слідства, жінка є мешканкою Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналася до так званої ДНР.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки поплічниці загарбників повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111), та участі у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути правосуддя, зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території Донеччини.

Однак співробітники СБУ знають про місцеперебування зрадниці й проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України, зазначають у Службі безпеки.

Розслідування вели працівники Служби безпеки України у Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури.