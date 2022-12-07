В Донецкой области произошло ДТП с участием оккупантов, погибло 16 гражданских

Декабрь, 07 в 10:04

На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом в Донецкой области произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 человек погибли, а трое пострадали.

Сообщается, что грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

По предварительной информации, все погибшие – гражданские, пассажиры микроавтобуса.

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