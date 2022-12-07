В Донецкой области произошло ДТП с участием оккупантов, погибло 16 гражданских
На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом в Донецкой области произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 человек погибли, а трое пострадали.
Сообщается, что грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.
По предварительной информации, все погибшие – гражданские, пассажиры микроавтобуса.
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— Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек, еще трое пострадали. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, — пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные так называемых экстренных служб.