На Донеччині сталася ДТП за участі окупантів, загинуло 16 цивільних
На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донеччині сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок цього 16 людей загинули, а троє постраждали.
Повідомляється, що вантажівка та мікроавтобус зіткнулися у Шахтарському районі Донецької області.
За попередньою інформацією, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса.
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– Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в ДНР, загинули 16 людей, ще троє постраждали. Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані, – пишуть пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дані так званих екстрених служб.