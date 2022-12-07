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Факти / Україна

На Донеччині сталася ДТП за участі окупантів, загинуло 16 цивільних

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ДТП на Донеччині

На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донеччині сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок цього 16 людей загинули, а троє постраждали.

Повідомляється, що вантажівка та мікроавтобус зіткнулися у Шахтарському районі Донецької області.

За попередньою інформацією, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса.

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– Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в ДНР, загинули 16 людей, ще троє постраждали. Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані, – пишуть пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дані так званих екстрених служб.

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