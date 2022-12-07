На Донеччині сталася ДТП за участі окупантів, загинуло 16 цивільних

Грудень, 07 в 10:04

На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донеччині сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок цього 16 людей загинули, а троє постраждали.

Повідомляється, що вантажівка та мікроавтобус зіткнулися у Шахтарському районі Донецької області.

За попередньою інформацією, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса.

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