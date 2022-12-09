Декабрь, 09 в 15:31

Соединенные Штаты Америки и другие страны Большой семерки (G7) поддерживают мирный план из 10 пунктов, который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила в интервью одному из украинских телеканалов посол США в Украине Бриджит Бринк.

Речь идет об украинской формуле мира, озвученной Зеленским во время выступления на саммите Большой двадцатки в Индонезии. По словам Бринк, этот план мог бы быть потенциальным разрешением полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

– Сейчас очень четко понятно – кто на стороне мира, а кто на стороне войны. Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны, — подчеркнула посол Бринк.

Она прокомментировала ракетные удары РФ по Украине, во время которых оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру, пытаясь оставить миллионы украинцев без света и тепла во время зимы.

Бринк напомнила об очередной массированной ракетной атаке РФ в этот понедельник, 5 декабря, во время которой агрессор запустил 70 ракет.

– Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Мир, который был предложен в плане Зеленского, — отметила Бринк.

Она уточнила, что Вашингтон расценивает каждую атаку РФ на мирные украинские города как военное преступление. А потому США продолжат оказывать помощь Украине.

Как известно, в ноябре президент Владимир Зеленский выступил онлайн перед мировыми лидерами на саммите G20 на Бали. Он озвучил десять условий, необходимых для прекращения войны в Украине.

Речь идет о следующих пунктах: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод войск РФ и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация завершения войны.