Декабрь, 09 в 14:25

Украинская формула мира очень четкая и реалистичная для выполнения. И партнеры Украины могут выбрать для себя отдельные пункты для ее реализации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам TRT World Forum 2022, который проходит в Стамбуле.

Он отметил, что развязанная РФ полномасштабная война выявила ценность стабильности в регионе.

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– Это одна из исторических ошибок российского руководителя. Своей сумасшедшей агрессией он доказал лишь то, что безопасность Украины и Черноморского региона критически важны для глобальной безопасности. А любая агрессия в нашей части мира – это глобальное преступление, – заявил президент.

Зеленский напомнил, что во время выступления на саммите Большой двадцатки в Индонезии представил украинскую формулу мира, которая может положить конец агрессии РФ и восстановить силу международного права. И одним из ее элементов является продовольственная безопасность.

Зеленский отметил, что глобального продовольственного кризиса не было бы, если бы российский флот не заблокировал порты Украины. Без экспорта украинского продовольствия глобальный рынок моментально дестабилизировался, что ощутили на себе страны Африки и Азии. А в других частях планеты возникли колебания цен на продовольствие.

Зеленский проинформировал, что благодаря храбрым украинским воинам и силе дипломатии удалось возобновить морской экспорт из трех черноморских портов Украины. С июля удалось экспортировать более 13 млн тонн агропродукции в 40 стран мира.

– Глобальный рынок это почувствовал. Это отразилось на социальной стабильности в странах, потребляющих наше продовольствие. Вот что такое наше могущество. Украина, Турция, ООН совместно останавливают угрозу голода, – сообщил президент.

Он уточнил, что нужно восстановить полноценный экспорт продовольствия из Украины в объеме, в котором нуждается мир. Украина может дать еще десятки миллионов тонн агропродукции. Однако ее порты работают всего на 50% мощности, поскольку РФ тормозит экспорт и держит суда в ожидании инспекций.

По словам Зеленского, на сегодняшний день более 80 судов находятся в состоянии ожидания.

– Это значит, что у сотен тысяч людей на столах меньше еды. Это значит, что сотни тысяч людей переплачивают за продовольствие. Только потому, что одно государство шантажирует всех продовольствием, — подчеркнул он.

Президент уточнил, что среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно невозможно экспортировать 2-3 млн тонн украинской агропродукции.

– Если удастся ликвидировать еще несколько направлений агрессии РФ против Украины и обеспечить безопасность нашей Николаевской области, ее портам, это будет еще один шаг к обеспечению глобальной продовольственной безопасности, — заявил он, добавив, что весомую роль в этом может сыграть Турция.

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Зеленский отметил, что воплощение таких инициатив, как зерновой коридор и Зерно из Украины, дает формат для осуществления других подобных инициатив, других пунктов украинской формулы мира.

Он предложил странам-партнерам выбрать пункты для реализации формулы.

– Украинская формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера. Я предлагаю всем нашим партнерам выбрать пункты для себя, чтобы вся формула мира была реализована. Чтобы шаг за шагом, как с зерновыми инициативами, мы пришли к необходимой нам архитектуре безопасности, — сообщил Зеленский.

Он также напомнил, о каких пунктах формулы мира идет речь:

обеспечение радиационной и ядерной безопасности;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность и прекращение безумного ракетного террора РФ;

освобождение всех пленных и возвращение депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины;

вывод российских войск с оккупированной земли и прекращение боевых действий;

справедливость через наказание виновных в терроре и компенсацию ущерба;

противодействие экоциду и спасение Черноморского региона от экологических катастроф;

недопущение эскалации и длительность мира после демонтажа всех элементов агрессии РФ.

– Украинская формула мира четкая. Выглядит ли она нереалистично? Отнюдь. Она выглядит сейчас так, как в мае этого года выглядели идеи возобновить зерновой экспорт из наших морских портов. Уже в июле экспорт был возобновлен – благодаря нашему с вами могуществу. Пусть это могущество сработает и во всем другом, что нужно миру! – подытожил Зеленский.