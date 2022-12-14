Декабрь, 14 в 21:36

Допуск россиян к Олимпиаде будет подаваться российской пропагандой как индульгенция для террористов.

Об этом заявил Владимир Зеленский в обращении по итогам 14 декабря.

Он рассказал, что разговаривал с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Диалог был в том числе и о том, что принципы олимпийского движения точно не предусматривают попустительства государствам-террористам.

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— Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как позволить тем, кто виноват в терроре, сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно как “спортивная индульгенция” это будет подаваться российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет промахнется и позволит россиянам, которые представляют войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими.

— Я не хочу разбираться, стоят ли за такими идеями о возвращении России какие-то мотивы. Но никто не будет закрывать глаза на любые попытки уменьшить международное давление на источник войны, — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил о сегодняшнем ударе России по Херсону, в результате которого погиб восьмилетний ребенок.

— Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги — в пятнах крови, — подчеркнул президент.

Украинский лидер также рассказал, что Украина на этой неделе продвинулась в вопросе защиты неба от российских террористических атак благодаря средствам ПВО.