Грудень, 14 в 21:36

Допуск росіян до Олімпіади буде подаватись російською пропагандою як індульгенція для терористів.

Про це заявив Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 14 грудня.

Він розповів, що мав розмову з очільником Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Діалог був зокрема й про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам.

Зараз дивляться

– Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що саме як “спортивна індульгенція” це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить росіянам, які представляють війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими.

– Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав про сьогоднішній удар Росії по Херсону, внаслідок якого загинула восьмирічна дитина.

– Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові, – наголосив президент.

Український лідер також розповів, що Україна цього тижня просунулась у питанні захисту неба від російських терористичних атак завдяки засобам ППО.