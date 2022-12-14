Украина регулярно усиливает противодронную и противовоздушную оборону, а на этой неделе в этом вопросе есть существенный прогресс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 14 декабря.

В начале видео он поблагодарил украинских зенитчиков и Воздушные силы за отражение сегодня утром очередной атаки РФ иранскими дронами.

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— Небо Киевщины защищает 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Я благодарю вас, ребята, — сказал президент.

Зеленский сообщил, что утром было сбито 13 Shahed-136.

Глава государства рассказал, что также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

— Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и более мощные системы, — сказал он.

Президент добавил, что за эту неделю Украина имеет важный прогресс в вопросе по ПВО.

Владимир Зеленский заявил, что особое внимание на Ставке было уделено ситуации на Донбассе и на других активных направлениях на передовой.

— Спокойствия на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются чрезвычайно тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле, — сказал украинский лидер.

Он заявил, что Россия уничтожает на Донбассе город за городом: как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут.

— Обороняться в таких условиях — это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов, — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые “очень искусно и очень храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить”.

Отдельно президент отметил бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые “очень результативно” воюют на Кременском направлении.

Зеленский подчеркнул, что украинская власть не уменьшает активность в создании специального трибунала по российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности.

— Сегодня призвал наших друзей в Европе и членов Европарламента увеличить усилия, чтобы трибунал в конце концов заработал. Государство-террорист должно отвечать за каждый сожженный украинский город, за каждую разрушенную жизнь наших людей. И будет отвечать, — подчеркнул президент.

Украинский лидер рассказал и об “очень важных” переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По словам Зеленского, стороны сейчас работают над тем, чтобы организовать миссии с международным мандатом на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

Зеленский прокомментировал и возвращение из российского плена 64 украинцев, среди которых четверо офицеров и 60 рядовых и сержантов.

— Среди них есть тяжелораненые. Всем оказываем надлежащую помощь. Работаем дальше, чтобы освободить и вернуть домой каждого украинца и каждую украинку, которых еще удерживают в России, — сказал президент.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил украинских скаутов из Пласта за Вифлеемский огонь мира, который они привезли в Украину.

Источник : Офис президента

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