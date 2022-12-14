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Факты / Україна

Вспыхнул масштабный пожар: Херсон неоднократно обстреливали ночью

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вспыхнул масштабный пожар: Херсон неоднократно обстреливали ночью
Фото: Depositphotos

Ночью 14 декабря в Херсоне несколько раз раздавались взрывы.

Об этом с места происшествия передают местные жители.

По словам очевидцев, после этого в областном центре вспыхнул пожар.

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Комментариев от областной военной администрации пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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