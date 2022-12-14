Вспыхнул масштабный пожар: Херсон неоднократно обстреливали ночью
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 14 декабря в Херсоне несколько раз раздавались взрывы.
Об этом с места происшествия передают местные жители.
По словам очевидцев, после этого в областном центре вспыхнул пожар.
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Комментариев от областной военной администрации пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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