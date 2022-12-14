Декабрь, 14 в 6:08

Ночью 14 декабря в Херсоне несколько раз раздавались взрывы.

Об этом с места происшествия передают местные жители.

По словам очевидцев, после этого в областном центре вспыхнул пожар.

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Комментариев от областной военной администрации пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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