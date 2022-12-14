Спалахнула масштабна пожежа: Херсон неодноразово обстрілювали протягом ночі
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Протягом ночі 14 грудня в Херсоні кілька разів лунали вибухи.
Про це з місця події передають місцеві жителі.
За словами очевидців, після цього в обласному центрі спалахнула пожежа.
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Коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.
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