Спалахнула масштабна пожежа: Херсон неодноразово обстрілювали протягом ночі

Грудень, 14 в 6:08

Протягом ночі 14 грудня в Херсоні кілька разів лунали вибухи.

Про це з місця події передають місцеві жителі.

За словами очевидців, після цього в обласному центрі спалахнула пожежа.

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Коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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