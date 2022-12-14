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Факти / Україна

Спалахнула масштабна пожежа: Херсон неодноразово обстрілювали протягом ночі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Спалахнула масштабна пожежа: Херсон неодноразово обстрілювали протягом ночі
Фото: Depositphotos

Протягом ночі 14 грудня в Херсоні кілька разів лунали вибухи.

Про це з місця події передають місцеві жителі.

За словами очевидців, після цього в обласному центрі спалахнула пожежа.

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Коментарів від обласної військової адміністрації поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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