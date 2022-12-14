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Падение экономики Украины из-за российских атак может достичь 50%, а убытки увеличиться до $700 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже.

— Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%, а в случае, если террористическая деятельность России против нашей страны будет продолжена, мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам. То есть, до 50% нашего ВВП в нынешнем измерении, — сказал Шмыгаль.

По оценкам украинского правительства, которые верифицировал Всемирный банк, сумма убытков экономики государства по состоянию на 1 июня 2022 года достигала $350 млрд. Но до конца текущего года эта сумма увеличится вдвое, потому что Россия не прекращает разрушать Украину.

— Конечно, мы должны прилагать усилия и создать инфраструктуру, которая будет помогать людям выжить в течение этой зимы. И это процесс быстрого восстановления для выживания — так мы его называем. За ним следом будет идти и восстановление после завершения войны, — отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что эта зима будет для украинцев самой сложной, потому что сейчас от российских атак уже пострадало 30-40% всех объектов энергетической инфраструктуры. Люди будут жить с отключениями электроэнергии и тепла.

— Цинично в разгар зимы, чтобы больше всего разрушить и чтобы как можно больше людей замерзло. Конечно, причина этого — сломать украинское общество и вызвать очередную волну цунами миграции в Европейский Союз, — подчеркнул он.

Источник: Ukraine NOW