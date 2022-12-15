Декабрь, 15 в 11:20

15 декабря российские войска ударили по центру Херсона.

Удар пришелся в 100 метрах от здания областной военной администрации, которое было атаковано накануне.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, погибли два человека.

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На месте работают экстренные службы.

Напомним, что 14 декабря около 11:00 россияне ударили по центру Херсона из реактивных систем залпового огня.

Снаряды попали в здание ОВА, повредив два этажа.

По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко