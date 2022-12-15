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В российском Курске вечером 14 декабря прозвучали взрывы. Очевидцы отмечают, что звуки “хлопков” раздавались со стороны аэродрома.

Об этом информируют российские местные Telegram-каналы.

В то же время российские государственные СМИ заявляют со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, что над Курским районом сегодня вечером якобы сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители же публикуют в социальных сетях видео, на которых зафиксированы взрывы.