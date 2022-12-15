Российские пыточные для детей и обмен пленными: что происходит на 295-е сутки войны (онлайн)
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе, но украинские защитники сбили все 13 БПЛА;
Россияне создали детские застенки на оккупированных территориях, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец;
Из российского плена освободили 64 воина ВСУ. Украина передала России священника УПЦ (МП), осужденного в нашей стране за госизмену, сообщили в ГУР;
Новая волна мобилизации в Украине после нового будет зависеть от ситуации на фронте. Сейчас ее трудно спрогнозировать, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр;
Европарламент наградил народ Украины премией имени Сахарова.
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