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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Российские пыточные для детей и обмен пленными: что происходит на 295-е сутки войны (онлайн)

Российские пыточные для детей и обмен пленными: что происходит на 295-е сутки войны (онлайн)

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе, но украинские защитники сбили все 13 БПЛА;

Россияне создали детские застенки на оккупированных территориях, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец;

Из российского плена освободили 64 воина ВСУ. Украина передала России священника УПЦ (МП), осужденного в нашей стране за госизмену, сообщили в ГУР;

Новая волна мобилизации в Украине после нового будет зависеть от ситуации на фронте. Сейчас ее трудно спрогнозировать, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр;

Европарламент наградил народ Украины премией имени Сахарова.

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00:37 - 15 декабря

В российском Курске вечером 14 декабря прозвучали взрывы. Очевидцы отмечают, что звуки “хлопков” раздавались со стороны аэродрома.

Об этом информируют российские местные Telegram-каналы.

В то же время российские государственные СМИ заявляют со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, что над Курским районом сегодня вечером якобы сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители же публикуют в социальных сетях видео, на которых зафиксированы взрывы.

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