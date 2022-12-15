Декабрь, 15 в 15:27

Российская армия в оккупированном Крыму пытается укрепить береговую линию, потому что боится высадки украинского десанта.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, недавно вдоль берега близ села Молочное (Сакский район) оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.

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Дополнительно устанавливают так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамид, которые должны остановить передвижение тяжелой техники.

Ранее американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по логистике российских войск на временно оккупированных территориях до февраля 2023 года. Это создаст благоприятные условия для операции по освобождению Крымского полуострова.

По его словам, Силы обороны Украины до августа могут освободить Крым.

Фото: ГУР Минобороны