Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по логистике российских войск на временно оккупированных территориях до февраля 2023 года. Это создаст условия для операции по освобождению полуострова Крым.

Такое мнение выразил в своем Twitter-аккаунте американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, деоккупация полуострова может состояться летом 2023 года.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq’s and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV

— Ben Hodges (@general_ben) December 12, 2022