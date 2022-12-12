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Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по логистике российских войск на временно оккупированных территориях до февраля 2023 года. Это создаст условия для операции по освобождению полуострова Крым.

Такое мнение выразил в своем Twitter-аккаунте американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

– Украинский Генеральный штаб продолжит наносить удары по штабам РФ и линиям связи (логистике) в течение следующих нескольких недель, вплоть до февраля, чтобы создать условия для решающей фазы кампании – освобождения Крыма, – отметил Ходжес.

По его мнению, деоккупация полуострова может состояться летом 2023 года.

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– Я ожидаю, что к августу они освободят Крым, — подчеркнул Ходжес.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq’s and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV — Ben Hodges (@general_ben) December 12, 2022

Как известно, Крым находится под российской оккупацией с 2014 года. Во время развязанной РФ полномасштабной войны против Украины на полуострове периодически раздаются взрывы, в том числе на российских аэродромах. Кроме того, взрыв произошел на Крымском мосту, соединяющем территорию полуострова с РФ, что подорвало возможности оккупантов поставлять подкрепление и оружие своей южной группировке войск.

А в конце октября в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов в акватории бухты, где расположен Черноморский флот РФ. В результате пострадали российские военные корабли.

Недавно Бен Ходжес рассказывал, что временно оккупированный Крым все больше становится похож на ловушку для РФ. Он отмечал, что командование ВСУ ведет очень профессиональную военную кампанию, сужающую возможности РФ поддерживать свои войска.

По словам Ходжеса, украинские войска, которые наступают на Юге и Востоке, могут изолировать Крымский полуостров.