Грудень, 15 в 15:27

Російська армія в окупованому Криму намагається укріпити берегову лінію, бо боїться висадки українського десанту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

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Додатково встановлюють так звані зуби дракона – ряди бетонних пірамід, які повинні зупинити пересування важкої техніки.

Раніше американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях до лютого 2023 року. Це створить сприятливі умови для операції зі звільнення Кримського півострова.

За його словами, Сили оборони України до серпня можуть звільнити Крим.

Фото: ГУР Міноборони