Декабрь, 15 в 15:48

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что с начала войны один из его генералов покончил с собой.

Об этом он сообщил в интервью The Economist.

– Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил десять из них, потому что им было не до этого. Еще один застрелился, – отметил Залужный.

Он добавил, что лишь через ряд операций командование поняло, что главное – не бояться врага.

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– С ним можно и нужно бороться сегодня, здесь и сейчас. Ни в коем случае нельзя откладывать это на завтра, потому что будут проблемы. Для этого понадобятся ресурсы, – рассказал он.

По словам Залужного, россияне давно собирали свои ресурсы для этой войны – по его подсчетам, это длилось от 3,5 до 4 лет.

– Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца, чтобы достичь своих целей. Тот факт, что они исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неверно. Теперь им снова приходится думать о том, как выйти из этой ситуации, – резюмировал он.

Фото: Валерий Залужный