Грудень, 15 в 15:48

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що з початку війни один із його генералів наклав на себе руки.

Про це він повідомив в інтерв’ю The Economist.

– Я довіряю своїм генералам. З початку війни я звільнив десять із них, бо їм було не до цього. Ще один застрелився, – зазначив Залужний.

Він додав, що лише через низку операцій командування зрозуміло, що головне – не боятися ворога.

Зараз дивляться

– З ним можна і треба боротися сьогодні, тут і зараз. У жодному разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми. Для цього знадобляться ресурси, – розповів він.

За словами Залужного, росіяни давно збирали свої ресурси для цієї війни – за його підрахунками, це тривало від 3,5 до 4 років.

– Я думаю, вони мали ресурси на три місяці, щоб досягти своїх цілей. Той факт, що вони вичерпали ці ресурси і розтратили свій потенціал, не досягнувши ніякого результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно. Тепер їм знову доводиться думати про те, як вийти із цієї ситуації, – резюмував він.

Фото: Валерій Залужний