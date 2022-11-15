Ноябрь, 14 в 22:03

Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений, пока Россия не оставит все захваченные территории.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

– Мы будем бороться, пока будут силы. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории, – сказал он.

Также главнокомандующий ВСУ проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

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По словам Залужного, ситуация на фронте стабильная и контролируемая. ВСУ внимательно отслеживают действия противника на границе с Беларусью и строят надежный щит защиты Украины с севера.

— Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Враг активно атакует на рубежах Белогоровка — Соледар — Бахмут — Майорск и Авдеевка — Опросное — Водяное — Пески — Марьинка — Павловка, но успеха не имеет. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны, — добавил Залужный.