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Гутерриш не видит перспективы для мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время

Анастасия Гевко, редактор ленты
Гутерриш не видит перспективы для мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не видит перспектив для мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время.

Так, он заявил, что “не уступит в стремлении к миру в Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН”.

– Я не настроен оптимистично по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем, – военное противостояние будет продолжаться, – отметил Гутерриш.

Он выразил “большую надежду”, что мир в Украине наступит в 2023 году, не уточняя, на чем основывается его оценка.

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Также генсек отметил, что мировой индекс цен на продукты питания снизился на 15% за последние восемь месяцев и добавил, что благодаря зерновому соглашению большая часть экспортируемой из Украины пшеницы отправлялась в развивающиеся страны.

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