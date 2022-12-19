Гутерреш не бачить перспективи для мирних перемовин між Києвом та Москвою найближчим часом
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що не бачить перспективи для мирних переговорів між Києвом та Москвою найближчим часом.
Так, він заявив, що “не поступиться у прагненні до миру в Україні відповідно до міжнародного права та Статуту ООН”.
– Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому, – військове протистояння триватиме, – зазначив Гутерреш.
Він висловив “велике сподівання”, що мир в Україні настане у 2023 році, не уточнюючи, на чому грунтується його оцінка.
Також генсек зазначив, що світовий індекс цін на продукти харчування знизився на 15% за останні вісім місяців, та додав, що завдяки зерновій угоді велика частина експортованої з України пшениці відправлялась в країни, що розвиваються.