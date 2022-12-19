Грудень, 19 в 19:06

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що не бачить перспективи для мирних переговорів між Києвом та Москвою найближчим часом.

Так, він заявив, що “не поступиться у прагненні до миру в Україні відповідно до міжнародного права та Статуту ООН”.

– Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів у найближчому майбутньому, – військове протистояння триватиме, – зазначив Гутерреш.

Він висловив “велике сподівання”, що мир в Україні настане у 2023 році, не уточнюючи, на чому грунтується його оцінка.

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Також генсек зазначив, що світовий індекс цін на продукти харчування знизився на 15% за останні вісім місяців, та додав, що завдяки зерновій угоді велика частина експортованої з України пшениці відправлялась в країни, що розвиваються.