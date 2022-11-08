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Факты / Україна / Политика

Мирные переговоры с РФ возможны только на условиях Украины

Евгения Грейс, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры с Россией могут быть только на условиях Украины.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос об Украине во время пресс-конференции на СОР 27 в Египте.

Я остаюсь убежден со своей стороны и предполагаю, что даже в этот момент, в какой-то момент, необходимо будет вернуться за стол переговоров, — сказал французский президент, добавив, однако, что это должно быть сделано “на условиях и во время, выбранное Украиной”.

Однако французский президент напомнил, что было бы “опрометчиво выдвигать совершенно радикальные предварительные условия”, учитывая “сильную напряженность на местах”, имея в виду, в частности, перебои с электричеством и водой, которые испытывают украинцы в результате ежедневных российских ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. 

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Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения на эту тему, — сказал глава французского государства.

Напомним, Макрон пообещал Украине усилить поддержку и противовоздушную оборону.

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Источник: TFIinfo

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