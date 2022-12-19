Декабрь, 19 в 15:57

В декабре украинские военные получат на 37% больше выплат, чем в ноябре. Соответствующее заявление сделала заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр на брифинге 19 декабря.

Она уточнила, что выплаты увеличатся благодаря ряду дополнительных начислений.

Формально, по ее словам, уже было выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия.

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В эту сумму вошел должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и т.п. В целом это наименьшая по объему позиция в структуре денежного довольствия. Между тем, в конце года происходит ряд дополнительных начислений к зарплате.

– Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре, – утверждает Анна Маляр.

Минобороны уже профинансировало на 100% дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тыс. гривен) и 100% дополнительных выплат за службу во время военного положения – 30 тыс. гривен.

Фото: Анна Маляр