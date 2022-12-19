Украинским военным в декабре увеличили выплаты – Маляр
В декабре украинские военные получат на 37% больше выплат, чем в ноябре. Соответствующее заявление сделала заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр на брифинге 19 декабря.
Она уточнила, что выплаты увеличатся благодаря ряду дополнительных начислений.
Формально, по ее словам, уже было выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия.
В эту сумму вошел должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и т.п. В целом это наименьшая по объему позиция в структуре денежного довольствия. Между тем, в конце года происходит ряд дополнительных начислений к зарплате.
– Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре, – утверждает Анна Маляр.
Минобороны уже профинансировало на 100% дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тыс. гривен) и 100% дополнительных выплат за службу во время военного положения – 30 тыс. гривен.
Фото: Анна Маляр