Грудень, 19 в 15:57

У грудні українські військові отримають на 37% більше виплат, аніж у листопаді. Відповідну заяву зробила заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр на брифінгу 19 грудня.

Вона уточнила, що виплати збільшаться завдяки низці додаткових нарахувань.

Формально, за її словами, вже було виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення.

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У цю суму увійшов посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо. На загал це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Тим часом наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань до зарплати.

– Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді, – стверджує Ганна Маляр.

Як зазначається, Міноборони вже профінансувало на 100% додаткові виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тис. гривень) та 100% додаткових виплат за службу під час воєнного стану – 30 тис. гривень.

Фото: Ганна Маляр