Агрессируют и угрожают гражданским: в Запорожскую область завезли новых кадыровцев

Декабрь, 21 в 15:56

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Запорожскую область завезли новых кадыровцев. По его словам, они должны контролировать мобилизованных.

– В Мелитополе начались танцы лягушек с гадюками. После назначения нового “смотрящего” на временно оккупированную территорию Запорожской области была завезена очередная партия кадыровцев. Они заняли блокпосты от Мелитополя до Васильевки, агрессивно ведут себя на дорогах, угрожают гражданским, – рассказал Федоров в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что если раньше эти “TikTok-воины” в основном мародерили предприятия и запугивали местное население, то теперь у них еще одна важная задача – контролировать мобилизованных, которые абсолютно неадекватны, непрогнозируемы и могут разбежаться в любой момент.

– Ведь оккупанты и коллаборанты в Запорожье чувствуют себя совсем некомфортно, потому что “хлопок” расцветает даже в глубоком тылу. Однако говорить о добровольном уходе захватчиков из Мелитополя нет оснований. Город будет освобожден только благодаря ВСУ и Силам сопротивления, – предупредил Федоров.