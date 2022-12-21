Агресують і погрожують цивільним: у Запорізьку область завезли нових кадирівців

Грудень, 21 в 15:56

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Запорізьку область завезли нових кадирівців. За його словами, вони мають контролювати мобілізованих.

– У Мелітополі почалися танці жаб з гадюками. Після призначення нового “смотрящего” на тимчасово окуповану територію Запорізької області завезли чергову партію кадирівців. Вони зайняли блокпости від Мелітополя до Василівки, агресивно ведуть себе на дорогах, погрожують цивільним, – розповів Федоров в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що якщо раніше ці “TikTok-воїни” в основному мародерили підприємства та залякували місцеве населення, то тепер у них ще одна важлива задача – контролювати мобілізованих, які абсолютно неадекватні, непрогнозовані і можуть розбігтися в будь-яку мить.

– Адже окупанти і колаборанти на Запоріжжі почуваються зовсім некомфортно, бо бавовна розцвітає навіть в глибокому тилу. Проте говорити про добровільний відхід загарбників з Мелітополя підстав немає. Місто буде звільнено тільки завдяки ЗСУ і Силам спротиву, – попередив Федоров.