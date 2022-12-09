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Факты / Україна

Оккупанты присылают гауляйтеров в Мелитополь из РФ, потому что не доверяют местным — мэр

Евгения Грейс, редактор ленты
Мер Мелітополя Іван Федоров

Оккупанты присылают в Мелитополь своих гауляйтеров из России, потому что не доверяют местным коллаборационистам.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров сказал, что россияне расширяют численность своих войск на Юге Украины.

— К сожалению, эта традиция продолжается, когда рашисты увеличивают свои группировки на территории южного региона, на части Запорожской области, — сказал Федоров.

По его словам, они заселяют частные дома, квартиры. Начинают приезжать новые гауляйтеры из РФ.

Сейчас смотрят

— Говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, который является племянником Кадырова. И местные обсуждают такой вопрос, что приехал новый смотрящий от Кадырова. Раньше это был некий Мурад Саидов, который контролировал финансовые потоки, мародерство и похищения людей.

Сегодня приехал племянник Кадырова, который де-юре был в Чечне министром аграрной политики, а сейчас приехал грабить наше гражданское население, — сказал мэр Мелитополя.

Иван Федоров отметил, что у Кадырова интерес к разграблению региона.

— Мы же помним первые дни, первые месяцы оккупации, что делали именно кадыровцы. Они грабили предприятия, грабили склады, и под конвоем вывозили все с временно оккупированных территорий в Россию через временно оккупированный Крым.

Все хорошо помнят, когда они с площадки в Мелитополе украли комбайны, а поставщик этих комбайнов через GPS увидел, что они находятся в Чечне.

Здесь легко провести параллель: если он прислал очередного гауляйтера, своего племянника, который имеет отношение к аграрной отрасли, то, конечно, прежде всего, они хотят похищать зерно у наших аграриев, которые сегодня работают на временно оккупированной территории Запорожской области, — отметил Федоров.

Он добавил, что там зерновая продукция почти не продается, потому что она или похищается, или забирается в псевдодолг, “когда деньги никто не возвращает”.

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Фото: Иван Федоров

Источник: Иван Федоров

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