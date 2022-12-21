Декабрь, 21 в 13:36

Украинские правоохранители ликвидировали каналы побега за границу уклонистов от военной службы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, организаторы одной из схем предлагали людям, которые подлежат мобилизации, выехать за границу под видом волонтеров или попытаться сбежать вне контрольно-пропускных пунктов.

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Стоимость услуг дельцов составляла от $4 тыс. и зависела от региона и срочности выезда.

Правоохранители разоблачили жительницу Киевской области, которая регистрировала своих клиентов представителями местной благотворительной организации. А потом вносила эти данные в систему Шлях.

Для незаконной деятельности женщина использовала различные связи, в том числе с депутатами одного из районных советов Киевской области.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще один канал побега уклонистов обнаружили в Одесской области. На этот раз к его организации причастна международная преступная группировка.

Дельцы переправляли мужчин в Евросоюз вне пограничных пунктов пропуска.

Заказчикам они предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.

Еще один канал нелегального выезда пролегал через Молдову.

Клиентов преступники искали в специально созданном для этого Telegram-канале. Планировали вывозить их на авто.

Помогали местные депутаты: правоохранители обнаружили каналы побега уклонистов за границу / 6 фотографий

СБУ отмечает, благодаря комплексным мерам удалось предотвратить побег за границу более сотни уклонистов.