Грудень, 21 в 13:36

Українські правоохоронці ліквідували канали втечі за кордон ухилянтів від військової служби.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, організатори однієї зі схем пропонували людям, які підлягають мобілізації, виїхати за кордон під виглядом волонтерів або спробувати втекти поза контрольно-пропускними пунктами.

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Вартість послуг ділків становила від $4 тис. і залежала від регіону та терміновості виїзду.

Правоохоронці викрили жительку Київської області, яка реєструвала своїх клієнтів представниками місцевої благодійної організації. А потім вносила ці дані до системи Шлях.

Для незаконної діяльності жінка використовувала різні зв’язки, зокрема з депутатами однієї з районних рад Київщини.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Ще один канал втечі ухилянтів виявили в Одеській області. Цього разу до його організації причетне міжнародне злочинне угруповання.

Ділки переправляли чоловіків до Євросоюзу поза прикордонними пунктами пропуску.

Замовникам вони надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру.

Ще один канал нелегального виїзду пролягав через Молдову.

Клієнтів злочинці шукали у спеціально створеному для цього Telegram-каналі. Планували вивозити їх на авто.

Допомагали місцеві депутати: правоохоронці виявили канали втечі ухилянтів за кордон / 6 фотографий

СБУ зазначає, завдяки комплексним заходам вдалося запобігти втечі за кордон понад сотні ухилянтів.