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Факты / Происшествия

$1,4 тыс. с “клиента”: на границе с Румынией задержали троих уклонистов и перевозчика

Валентина Летяк, редактор ленты
на кордоні з Румунією затримали трьох ухилянтів
Фото: МВД

На Закарпатье задержаны трое мужчин призывного возраста и перевозчик, который обещал им незаконно пересечь границу с Румынией.

Водитель Opel Movano, который вез двух жителей Львовщины и одного закарпатца, пограничники остановили на окраине села Великий Бычков.

Они заметно нервничали и затруднились ответить, что делают в контролируемом приграничном районе.

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Позже пограничники выяснили, что водитель взял с каждого “клиента” по $1,4 тыс. за доставку мужчин непосредственно к месту незаконного пересечения границы.

Правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.

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Источник: МВД
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