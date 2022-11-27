$1,4 тыс. с “клиента”: на границе с Румынией задержали троих уклонистов и перевозчика
Фото: МВД
На Закарпатье задержаны трое мужчин призывного возраста и перевозчик, который обещал им незаконно пересечь границу с Румынией.
Водитель Opel Movano, который вез двух жителей Львовщины и одного закарпатца, пограничники остановили на окраине села Великий Бычков.
Они заметно нервничали и затруднились ответить, что делают в контролируемом приграничном районе.
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Позже пограничники выяснили, что водитель взял с каждого “клиента” по $1,4 тыс. за доставку мужчин непосредственно к месту незаконного пересечения границы.
Правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.