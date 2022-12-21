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Факты / Україна

На Херсонщине обнаружено массовое захоронение гражданских, среди них девочка-подросток — Резников

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Херсонщине обнаружено массовое захоронение гражданских, среди них девочка-подросток — Резников

В Херсонской области найдены массовые захоронения жертв российских военных, среди них – девушка-подросток.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– 30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: семь мирных жителей, в частности, девушка-подросток, – написал он.

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Резников отметил, что россияне пренебрегли четвертой Женевской конвенцией, запрещающей насилие над гражданским населением. Он также напомнил о массовых захоронениях в Харьковской области:

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– Только в деоккупированной Харьковской области обнаружено более 500 тел мирных жителей, в том числе детей. Они просто убивают.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленського

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