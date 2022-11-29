Под Херсоном нашли захоронение застреленных работников сельхозпредприятия – NYT
В селе Правдино на юге Херсонской области обнаружили новое массовое захоронение застреленных в упор людей. Об этом сообщает The New York Times.
Издание подчеркивает, что после отхода российских войск с правого берега Днепра на Херсонщине обнаруживают все больше свидетельств возможных военных преступлений.
NYT отмечает, что в общей могиле нашли тела шестерых мужчин, которых убили выстрелами в упор. Их руки стянули за спиной, а глаза – закрыли повязками. По данным газеты, неподалеку от этого места захоронили тела еще двух человек, в том числе – молодой женщины.
На данный момент на месте захоронения работают следователи по военным преступлениям.
В издании пишут, что вероятно, погибшие являлись работниками местного сельхозпредприятия, которых схватили российские военные, заподозрив их в шпионаже.
Фото: полиция