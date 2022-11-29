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Факты / Україна

Под Херсоном нашли захоронение застреленных работников сельхозпредприятия – NYT

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Под Херсоном нашли захоронение застреленных работников сельхозпредприятия – NYT

В селе Правдино на юге Херсонской области обнаружили новое массовое захоронение застреленных в упор людей. Об этом сообщает The New York Times.

Издание подчеркивает, что после отхода российских войск с правого берега Днепра на Херсонщине обнаруживают все больше свидетельств возможных военных преступлений.

NYT отмечает, что в общей могиле нашли тела шестерых мужчин, которых убили выстрелами в упор. Их руки стянули за спиной, а глаза – закрыли повязками. По данным газеты, неподалеку от этого места захоронили тела еще двух человек, в том числе – молодой женщины.

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На данный момент на месте захоронения работают следователи по военным преступлениям. 

В издании пишут, что вероятно, погибшие являлись работниками местного сельхозпредприятия, которых схватили российские военные, заподозрив их в шпионаже.

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Фото: полиция

Источник: NYT
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