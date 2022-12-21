Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині виявлено масове поховання цивільних, серед них дівчинка-підліток – Резніков

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Херсонщині виявлено масове поховання цивільних, серед них дівчинка-підліток – Резніков

У Херсонській області знайдено масове поховання жертв російських військових, серед них – дівчина-підліток.

Про це у Тwitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– 30 листопада в селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: сім мирних жителів, зокрема, дівчина-підліток, – написав він.

Читайте
Під Херсоном знайшли поховання застрелених працівників сільгосппідприємства – NYT

Резніков зазначив, що росіяни знехтували четвертою Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. Він також нагадав про масові поховання на Харківщині:

Зараз дивляться

– Лише в деокупованій Харківській області виявлено понад 500 тіл мирних жителів, у тому числі дітей. Вони просто вбивають.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка