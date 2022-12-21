На Херсонщині виявлено масове поховання цивільних, серед них дівчинка-підліток – Резніков

Грудень, 21 в 13:38

У Херсонській області знайдено масове поховання жертв російських військових, серед них – дівчина-підліток.

Про це у Тwitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– 30 листопада в селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: сім мирних жителів, зокрема, дівчина-підліток, – написав він.

Резніков зазначив, що росіяни знехтували четвертою Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. Він також нагадав про масові поховання на Харківщині:

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– Лише в деокупованій Харківській області виявлено понад 500 тіл мирних жителів, у тому числі дітей. Вони просто вбивають.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського