Декабрь, 21 в 7:15

Российские оккупационные войска готовятся к принудительной эвакуации людей из Васильевки Запорожской области.

Аналогичные работы продолжаются и в близлежащих населенных пунктах района.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подготовка началась еще 12 декабря.

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Тем временем 21 декабря в Генштабе ВСУ подтвердили огневое поражение района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в одноименном селе в Херсонской области.

Известно, что два дня назад Силам обороны удалось уничтожить восемь единиц вражеской тяжелой военной техники разного типа.

Информация о потерях в живой силе еще уточняется.

К слову, авиация Сил обороны накануне нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

склад боеприпасов,

три пункта управления,

10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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