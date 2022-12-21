Оккупанты готовят к выселению людей из Васильевки – Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска готовятся к принудительной эвакуации людей из Васильевки Запорожской области.
Аналогичные работы продолжаются и в близлежащих населенных пунктах района.
Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подготовка началась еще 12 декабря.
Тем временем 21 декабря в Генштабе ВСУ подтвердили огневое поражение района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в одноименном селе в Херсонской области.
Известно, что два дня назад Силам обороны удалось уничтожить восемь единиц вражеской тяжелой военной техники разного типа.
Информация о потерях в живой силе еще уточняется.
К слову, авиация Сил обороны накануне нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- склад боеприпасов,
- три пункта управления,
- 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.
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