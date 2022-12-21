Окупанти готують до виселення людей із Василівки – Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська готуються до примусової евакуації людей із Василівки Запорізької області.
Аналогічні роботи тривають і в прилеглих населених пунктах району.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, підготовка почалась ще 12 грудня.
Тим часом 21 грудня в Генштабі ЗСУ підтвердили вогневе ураження району зосередження живої сили та техніки окупантів в однойменному селі на Херсонщині.
Відомо, що два дні тому Силам оборони вдалось знищити вісім одиниць ворожої важкої військової техніки різного типу.
Інформація щодо втрат у живій силі ще уточнюється.
До слова, авіація Сил оборони напередодні завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів армії РФ.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:
- склад боєприпасів,
- три пункти управління,
- 10 районів зосередження живої сили окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.