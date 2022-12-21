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Факти / Україна

Окупанти готують до виселення людей із Василівки – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти готують до виселення людей із Василівки – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos

Російські окупаційні війська готуються до примусової евакуації людей із Василівки Запорізької області.

Аналогічні роботи тривають і в прилеглих населених пунктах району.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, підготовка почалась ще 12 грудня.

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Тим часом 21 грудня в Генштабі ЗСУ підтвердили вогневе ураження району зосередження живої сили та техніки окупантів в однойменному селі на Херсонщині.

Відомо, що два дні тому Силам оборони вдалось знищити вісім одиниць ворожої важкої військової техніки різного типу.

Інформація щодо втрат у живій силі ще уточнюється.

До слова, авіація Сил оборони напередодні завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів армії РФ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:

  • склад боєприпасів,
  • три пункти управління,
  • 10 районів зосередження живої сили окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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