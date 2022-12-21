Декабрь, 21 в 12:42

Никаких признаков отступления российских оккупантов с южной части Украины нет.

Об этом рассказал представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока не происходит движения линии фронта на юге нет, а ситуация остается стабильной.

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— Враг осуществляет определенные перемещения, передислокацию. Сказать, что есть 100% признаки того, что кто-то будет отступать, нельзя. Наоборот, есть признаки того, что враг на определенных рубежах создает определенные группировки, которые могут представлять угрозу украинским войскам, — сказал он.

Однако украинская разведка отслеживает их передвижения.

— Да, есть определенные признаки, что они отходят немного вглубь территории, готовят свои оборонительные рубежи не только на первой, а создают вторую и третью линии обороны, — сообщил глава пресс-центра.

Он также сказал, в районе Запорожской атомной электростанции наблюдается определенное движение вражеских сил.

— По определенным признакам есть частичный отвод оттуда вражеских. Но вместе с тем, зная коварство врага, говорить о каких-то конкретных действиях пока сложно, — добавил Ерин.

Напомним, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты укрепляют позиции на Запорожском направлении.

Фото: ГУР