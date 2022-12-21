Оккупанты не планируют пока отступать с юга — ВСУ
Никаких признаков отступления российских оккупантов с южной части Украины нет.
Об этом рассказал представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире национального телемарафона.
По его словам, пока не происходит движения линии фронта на юге нет, а ситуация остается стабильной.
— Враг осуществляет определенные перемещения, передислокацию. Сказать, что есть 100% признаки того, что кто-то будет отступать, нельзя. Наоборот, есть признаки того, что враг на определенных рубежах создает определенные группировки, которые могут представлять угрозу украинским войскам, — сказал он.
Однако украинская разведка отслеживает их передвижения.
— Да, есть определенные признаки, что они отходят немного вглубь территории, готовят свои оборонительные рубежи не только на первой, а создают вторую и третью линии обороны, — сообщил глава пресс-центра.
Он также сказал, в районе Запорожской атомной электростанции наблюдается определенное движение вражеских сил.
— По определенным признакам есть частичный отвод оттуда вражеских. Но вместе с тем, зная коварство врага, говорить о каких-то конкретных действиях пока сложно, — добавил Ерин.
Напомним, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты укрепляют позиции на Запорожском направлении.
Фото: ГУР