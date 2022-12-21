Грудень, 21 в 12:42

Немає ознак відступу російських окупантів з південної частини України немає.

Про це розповів речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі не відбувається руху лінії фронту на півдні немає, а ситуація залишається стабільною.

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– Ворог здійснює певні переміщення, передислокацію. Сказати, що є 100% ознаки того, що хтось буде відступати, не можна. Навпаки, є ознаки того, що ворог на певних рубежах створює певні угруповання, які можуть становити загрозу українським військам, – сказав він.

Проте українська розвідка відстежує їхні пересування.

– Так, є певні ознаки, що вони відходять трохи вглиб території, готують свої оборонні рубежі не тільки на першій, а створюють другу і третю лінії оборони, – повідомив глава пресцентру.

Він також сказав, в районі Запорізької атомної електростанції спостерігається певний рух ворожих сил.

– За певними ознаками є часткове відведення звідти ворожих. Але разом із тим, знаючи підступність ворога, казати про якісь конкретні дії поки що складно, – додав Єрін.

Нагадаємо, депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що окупанти укріплюють позиції на Запорізькому напрямку.

Фото: ГУР