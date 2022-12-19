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Факты / Україна

Оккупанты подкрепляют позиции на Запорожском направлении — Хлань

Евгения Грейс, редактор ленты
Оккупанты подкрепляют позиции на Запорожском направлении — Хлань
Фото: Depositphotos

Российские захватчики на Херсонщине перебрасывают часть сил на Запорожское направление в ожидании наступления ВСУ оттуда.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он подтвердил сообщение Генштаба ВСУ, что большое количество оккупантов переместилось из Каховки и Новой Каховки в Нижние Сирогиз на трассе Херсон-Мелитополь, что на границе с Запорожской областью. Там оккупанты построили фортификационные сооружения.

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— Сейчас оккупанты пытаются сделать подкрепление именно Запорожского направления. И рассматривают наступление наших Вооруженных Сил именно из Запорожья. Поэтому они перебрасывают свои основные силы, подкрепляя блокпосты по трассам, которые расположены от Мелитополя и от Запорожья соответственно, — сказал Хлань.

Он отметил, что в Каховке и Новой Каховке до сих пор остаются российские военные.

Местные жители сообщают, что оккупанты расселились в основном в частном секторе — в домах людей, которые вынуждены были уехать. Таким образом они рассредоточиваются, чтобы не быть в одном месте. Поэтому создается впечатление, что их существенно стало меньше.

— Сейчас они размещаются там. Свои штабы они обустроили в бомбоубежищах. Это или в садиках, или в других зданиях. И приходят исключительно за тем, чтобы получать свои задачи, — отметил Хлань.

Напомним, российские войска 18 декабря нанесли удар по Херсону, в результате чего были ранены три человека.

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Источник: Сергей Хлань

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