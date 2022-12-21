Декабрь, 21 в 13:52

Российские войска обстреляли Очаков Николаевской области.

Обстрел Очакова: раненых уже трое. Среди них – 10-летний мальчик / 5 фотографий

Сначала руководитель областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ранены два человека – мать и ребенок.

Обновлено в 13:52. Позже начальник полиции области Сергей Шайхет уточнил, что раненых – трое.

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Среди них – десятилетний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.

У всех – незначительные ранения. Угрозы для их жизни нет.

Заметим, что накануне за шесть часов российские войска семь раз обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины.

Били по общине Николаевской области захватчики в 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 и 15:26.

По словам начальника полиции области Сергея Шайхета, в городе повреждены два жилых дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким, Сергей Шайхет

Фото: Сергей Шайхет