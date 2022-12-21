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Факты / Україна

Обстрел Очакова: раненых уже трое. Среди них – 10-летний мальчик

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Очакова: раненых уже трое. Среди них – 10-летний мальчик

Российские войска обстреляли Очаков Николаевской области.

Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстріл Очакова 21 грудня 2022
Обстрел Очакова: раненых уже трое. Среди них – 10-летний мальчик / 5 фотографий

Сначала руководитель областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ранены два человека – мать и ребенок.

Обновлено в 13:52. Позже начальник полиции области Сергей Шайхет уточнил, что раненых – трое.

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Среди них – десятилетний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.

У всех – незначительные ранения. Угрозы для их жизни нет.

Заметим, что накануне за шесть часов российские войска семь раз обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины.

Били по общине Николаевской области захватчики в 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 и 15:26.

По словам начальника полиции области Сергея Шайхета, в городе повреждены два жилых дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким, Сергей Шайхет

Фото: Сергей Шайхет

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