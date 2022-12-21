Обстрел Очакова: раненых уже трое. Среди них – 10-летний мальчик
Российские войска обстреляли Очаков Николаевской области.
Сначала руководитель областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ранены два человека – мать и ребенок.
Обновлено в 13:52. Позже начальник полиции области Сергей Шайхет уточнил, что раненых – трое.
Среди них – десятилетний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.
У всех – незначительные ранения. Угрозы для их жизни нет.
Заметим, что накануне за шесть часов российские войска семь раз обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской общины.
Били по общине Николаевской области захватчики в 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 и 15:26.
По словам начальника полиции области Сергея Шайхета, в городе повреждены два жилых дома.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Ким, Сергей Шайхет
Фото: Сергей Шайхет